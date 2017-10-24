Yerli jet motoru savunma liginde de 'uçuracak'

Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motor üreticilerinden Rolls-Royce, Türkiye'ye uçak motorları geliştirmek için anlaştı.

Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla bir şirket kuracak olan iki grup, başta Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere, ülkenin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak motorlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Söz konusu girişim sayesinde, Türkiye'nin dünyada az sayıdaki uçak motoru üreticisinden biri olması ve bu alanda ihracatçı konumuna yükselmesi bekleniyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, savunma sanayisinin ülke endüstrisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinin teknolojik gelişmeleri de tetiklediğini aktaran Altunyaldız, Türkiye'de bu alanda büyük çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Altunyaldız, güvenlik konusunun ülke geleceğini ilgilendirdiği için bu alanda katlanılacak maliyetin düşünülemeyeceğini belirterek, "Bir yandan yerli tank, helikopter, silahlı-silahsız insansız hava araçları yapılması. Diğer yandan bunlarla, terörle mücadelede son derece etkin sonuçlar almamız, yerli tüfeğin yapılması ve seri üretime geçmesi, bakıldığında savunma sanayisinde kendisine yetme oranı açısından yükselen konumdayız. Bunu çok daha yukarıya çıkaracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyacın yüzde 60'ını kendi imkanlarıyla karşıladığını anımsatan Altunyaldız, dünyanın belirli ülkelerine de ihracatın yapıldığının altını çizdi.





MİLLİ MUHARİP UÇAK VE BÖLGESEL YOLCU UÇAĞI ÇALIŞMALARI

Altunyaldız, kritik alanlarda da önemli çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızın ve bölgesel yolcu uçağının üretilmesine yönelik projeksiyonlarımız ve çalışmalarımız var. Bu kapsamda yerli jet motoru üretilmesinde önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz şirketiyle bir yerli firmamız, yerli jet motoru üretilmesi ve bunun 'know-how'unun Türkiye'ye ait olmasına yönelik anlaşma sağladı. Önümüzdeki dönemde ülkemiz kendi yerli jet motorunu üretme noktasına gelmiş olacak. Çok önemli bir anlaşma. Bu çalışmalar bizi savunma sanayisinde arzu ettiğimiz noktaya doğru adım adım götürecek. Bölgesinde ve dünyada güvenliğiyle kendisini önemli oyuncu olarak konumlandıran Türkiye, barış ve ve güvenliği tesis etmek için savunma sanayisi liginde yerini alacaktır."

Yerli jet motoru projesinin büyük heyecan uyandıran bir adım olduğunu dile getiren Altunyaldız, "Ar-Ge ve tasarım çalışması yapılıyor. Üretim yerine ilişkin belirli aşamadan sonra karar verilecek. Şu anda proje çalışmaları başlamış durumdadır. Üretimine ilişkin süre 3-5 yılı alacak." dedi.