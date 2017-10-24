Ünlü işadamı hayatını kaybetti

Polisan Boya'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis 89 yaşında vefat etti.

Bitlis, bir ay kadar önce özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni perşembe günü düzenlenecek. Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

89 yaşında aramızdan ayrılan iş adamı Bitlis, Türkiye'de kendi sektöründe birçok yeniliğe imza atarken, yaptığı çalımalarla da hep gündemde olmuştu.

SANAYİ DEVLERİNDEN BİRİNİ YARATTI

Bitlis'in 1964 yılında temelini attığı Polisan Boya, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alıyor.



İSO 500 listesinde 317'incı sırada yer alan Polisan Boya'nın yüzde 50 hissesi geçen yıl Japon devi Kansai'ye satılmıştı. Satış kararı sonrası şirketin adı Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.olarak değiştirilmişti.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

1 Aralık 1928'de Malatya'da dünyaya gelen iş adamı Bitlis, öğrenimini ticaret lisesinde tamamladıktan sonra çalışma hayatına 1955 yılında başladı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı'nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyeliği yapıyordu.