Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 8 kişilik PKK'lı terörist tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli operasyonda iki ayrı noktada 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.