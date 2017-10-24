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'ta 8 terörist daha öldürüldü

'ta terör örgütü 'ya yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İHAlar tespit etti F16lar hainleri havaya uçurdu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 8 kişilik 'lı terörist tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli da iki ayrı noktada 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 19:07
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