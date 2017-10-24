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Sıra Balıkesir'de

İstanbul, Düzce, Niğde, Bursa ve Ankara'dan sonra Balıkesir'de de istifa kararının açıklanması bekleniyor.

Sıra Balıkesirde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları tek tek istifalarını açıkladı.

KİMLER İSTİFA ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, BursaBüyükşehir Belediye Başkanı ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile devam etti.

GÖZLER BALIKESİR'DE

Bu açıklamaların ardından gözler Balıkesir'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un kısa süre içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 08:59
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