Paralel bağlantı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz, FETÖ’den tutuklandı. İşadamı Osman Kavala, gözaltına alındı. Bu iki derin ismin dosyalarının birleştirildiği ortaya çıktı... Zanlıların Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz’la ilgili kimden talimat aldıkları yönünde araştırma vardı. Ayrıca MİT kumpasının sanıkları da aynı soruşturmadaydı...
Üst akıl Gezi'yle, 17-25 kumpasıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle ve kanlı saldırılarıyla Türkiye'yi hedef aldı. Türk milleti ise bu kaos planlarına tokadı attı. Hem sınır içinde hem sınır dışında şer lobisine yönelik operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde ise son derece kritik operasyonlar yapıldı. İlk olarak ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda tam 35 yıldır görev yapan Metin Topuz, gözaltına aldı. 17-25 Aralık kumpasından önce FETÖ'cü polislerle buluştuğu saptandı. Firari Zekeriya Öz ile yakın temas halinde olduğu anlaşıldı. Tutuklandı. Topuz'la ilgili soruşturma devam ederken, geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme daha yaşandı. Macar asıllı ABD'li işadamı George Soros'a ait olan Açık Toplum Vakfı'nın üyeleri arasında olan işadamı Osman Kavala, gözaltına alındı. İşte bu ismin adı aynı dosyaya karıştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan işadamı Osman Kavala'nın ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile aynı dosyada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Savcılığın söz konusu dosya kapsamında Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'da Fetullahçı militanların darbe için kim ya da kimlerden talimat aldıklarını araştırdığı saptandı. Her iki isme de 'Anayasal düzeni cebir kullanarak değiştirmeye teşebbüs' ve 'Hükümeti ortadan kaldırma' suçlamaları yöneltiliyor. Aynı dosyada ORSAM Başkanı Şaban Kardaş ile MİTTIR'ları kumpasında ABD Büyükelçiliğiirtibatları belirlenen FETÖ imamları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de şüpheli olduğu vurgulandı.
ORSAM BAŞKANI DA VAR...
Öte yandan Metin Topuz'un tutuklandığı, Kavala'nın ise gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Şaban Kardaş ile MİT TIR'ları kumpasında ABD Büyükelçiliği irtibatları belirlenen FETÖ imamları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de şüpheli olduğu ortaya çıktı. Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün TIR'ların durdurulmasının ertesi gününde Amerikan Başkonsolosluğu ile konuşmalarının da tespit edildiği MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin iddianamede yer almıştı.
CANTÜRK GİTMEDİ
Aynı dosyaya Metin Topuz'un adını verdiği ve ABD Konsolosluğu'nda çalışıp FETÖ'cü olabileceğini söylediği Mete Cantürk de dahil edildi. Cantürk ifadeye davet edilse de halen İstanbul Başsavcılığı'nın ifade davetine icabet etmedi. Eşi Sevil Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.