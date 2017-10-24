İşte Murat Kelkitlioğlu 'nun bugünkü "Kavala, Metin Topuz 'la irtibatlı mı?" başlıklı yazısı:

Soros'un Türkiye'deki temsilcisi olan Osman Kavala'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Aslında gözaltı haberinin yayılmasıyla birlikte ilk kimlerin tepki verdiğine bakarak Kavala'nın nasıl bir kritik isim olduğunu görebiliriz.

NEOLİBERALLER AYAKLANDI

Mesela ABD'den "Kaygılıyız" mesajı geldi, AP'nin Türkiye düşmanı raportörü Kati Piri, "Yakından takip ediyoruz, AB'nin harekete geçmesi için girişimlerde bulunacağım" tweeti attı, bilimum neoliberal solcu, Sorosçu ayağa kalktı...

Bakın; Türkiye yakın tarihte biri doğrudan askeri olmak üzere 3 darbe girişimi atlattı. Biri Gezi kalkışması, diğeri 17/25 Aralık polis/yargı darbesi ve sonuncusu 15 Temmuz'du. FETÖ'cü ihanet şebekesi ilk ikisiyle sonuç elde edilemeyince Türkiye'yi doğrudan işgal için bir girişimde bulundu ve şükür ki o alçaklık milletten döndü!

İşte Osman Kavala'nın ismi hep bu ilk girişimle anıldı! Yani Gezi kalkışmasıyla. Soros'un en önemli isimlerinden biri olan Kavala, 'renkli devrimler' rüzgârını Türkiye'de estirmeyi amaçlayan bu oyunun finansörleri arasında sayıldı. O dönem Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyesiydi. Ama bugünkü soruşturma bu ilk girişimle alakalı değil! Polis, gözaltı sırasında Osman Kavala'nın evindeki ve ofisindeki tüm dijital verilere el koydu.

VERİLER İNCELENİYOR

Tabii cep telefonuna da. Buralardaki veriler tek tek inceleniyor.

Peki ne mi aranıyor?

Soros Vakfı'nın ve Osman Kavala'nın 15 Temmuz ihanet girişimindeki izi aranıyor... Zira bu konuda da ciddi şüpheler var. Bakalım inceleme tamamlanıp, soruşturma iddianameye dönüştüğünde bu kapsamda ortaya ne çıkacak. Hep birlikte göreceğiz.