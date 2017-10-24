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Kavala, ’la irtibatlı mı?

Kızıl Soros lakaplı gözaltına alındı, ilginç bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Kavala'nın FETÖ ve 15 Temmuz ihanetiyle bağlantısı da araştırılıyor. Akşam gazetesi yazarı , Kavala ve 15 Temmuz soruşturmalarının kesişmesine dikkat çekerek, "Soros Vakfı’nın ve Osman Kavala’nın 15 Temmuz ihanet girişimindeki izi aranıyor " ifadesini kullandı.

Kavala, Metin Topuz’la irtibatlı mı?
İşte 'nun bugünkü "Kavala, 'la irtibatlı mı?" başlıklı yazısı:

Soros'un Türkiye'deki temsilcisi olan 'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Aslında gözaltı haberinin yayılmasıyla birlikte ilk kimlerin tepki verdiğine bakarak Kavala'nın nasıl bir kritik isim olduğunu görebiliriz.

NEOLİBERALLER AYAKLANDI

Mesela ABD'den "Kaygılıyız" mesajı geldi, AP'nin Türkiye düşmanı raportörü Kati Piri, "Yakından takip ediyoruz, AB'nin harekete geçmesi için girişimlerde bulunacağım" tweeti attı, bilimum neoliberal solcu, Sorosçu ayağa kalktı...

Bakın; Türkiye yakın tarihte biri doğrudan askeri olmak üzere 3 darbe girişimi atlattı. Biri Gezi kalkışması, diğeri 17/25 Aralık polis/yargı darbesi ve sonuncusu 15 Temmuz'du. FETÖ'cü ihanet şebekesi ilk ikisiyle sonuç elde edilemeyince Türkiye'yi doğrudan işgal için bir girişimde bulundu ve şükür ki o alçaklık milletten döndü!

İşte Osman Kavala'nın ismi hep bu ilk girişimle anıldı! Yani Gezi kalkışmasıyla. Soros'un en önemli isimlerinden biri olan Kavala, 'renkli devrimler' rüzgârını Türkiye'de estirmeyi amaçlayan bu oyunun finansörleri arasında sayıldı. O dönem Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyesiydi. Ama bugünkü soruşturma bu ilk girişimle alakalı değil! Polis, gözaltı sırasında Osman Kavala'nın evindeki ve ofisindeki tüm dijital verilere el koydu.

VERİLER İNCELENİYOR

Tabii cep telefonuna da. Buralardaki veriler tek tek inceleniyor.

Peki ne mi aranıyor?

Soros Vakfı'nın ve Osman Kavala'nın 15 Temmuz ihanet girişimindeki izi aranıyor... Zira bu konuda da ciddi şüpheler var. Bakalım inceleme tamamlanıp, soruşturma iddianameye dönüştüğünde bu kapsamda ortaya ne çıkacak. Hep birlikte göreceğiz.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 10:06
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ATABEY ATABEY

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hayır0
cevapla 24.10.2017 15:34
dervaz dervaz

bu adamın bağlantılarını ortaya döktüğünüz an türkiyedeki bütün kaos çalışmaları ortaya çıkar eğer bunu salı verip olayı araştırmazlarsa maalesef kaos ve tehdit hiç bitmez

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 24.10.2017 12:20
ihsan ihsan

bu kavala çok yönlü casus belli araştırın cezalansın

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 24.10.2017 11:15
Chepni_Nihat Chepni_Nihat

Tam ortasındadır tam ortasında, Amerikanın, Almanyanın kurduğu Derneklerde görevli bir kişinin ne olmasını bekliyoruz ki,bu adam da 100 D 100 tam ortasındadır.

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 10:17
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