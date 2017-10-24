İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ekim'de tutuklu 7 sanıktan 5'inin ağırlaştırılmış müebbet ve 200'er yıl hapis, 2 sanığın da müebbet ve 166'şar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararının gerekçesinin yazımını tamamladı.

Mahkeme, 86 sayfalık gerekçeli kararında, terör örgtü FETÖ/PDY ve 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçle ilgili önemli tespitlere yer verdi.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in, örgüt içerisinde "dar daire" veya "mahrem daire" olarak nitelendirilen sadece belirli düzeydeki örgüt mensuplarının katıldıgˆı gizli toplantılarda daha açık bir dil kullanmayı tercih ettiği anlatılan kararda, Gülen'in, kamunun eris¸imine açık konus¸ma ve yazılarında agˆırlıklı Arapça-Farsça tamlamaların yer aldıgˆı agˆdalı bir dili tercih ettigˆi, sık sık herkesin farklı anlamlar yükleyebilecegˆi kelimeler kullandıgˆı, çogˆunlukla eylem talimatlarını yaptıgˆı bu konus¸malar üzerinden ezoterik (gerçek anlamını yalnızca örgüt içerisinde belirli bir statüye sahip oldukça dar bir çevrenin anlayabilecegˆi) bir dil kullanarak verdigˆi belirtildi. Kararda, örgüt elebaşısının eylem talimatlarını alan örgüt yöneticilerinin, bunları "Herkese bilmesi gerektigˆi kadar" prensibini sıkı sıkıya uygulayarak alttaki örgüt üyelerine kadar ulas¸tırdıkları kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Gülen'in 19 Mart 2016'da Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydigˆi asker yes¸ili bir pardesüyle Alison Lurie'nin ifadesiyle "giysi dili" ile bir konuşma yaptığı anlatılarak, buradaki hedef kitlesinin, örgütün TSK içerisindeki mensupları oldugˆu, bunu da subliminal mesaj olarak verdigˆi aktarıldı.

"KAPADOKYA SAKİNLERİ, ORADA SERKARLAR ADINA KONUŞUYORUM"

FETÖ elebaşı Gülen'in söz konusu konuşmasının 15.36 saniyesinde, kurdugˆu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir s¸ekilde, tane tane ve son derece dikkati çekici vurgulu ifadelerle "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." diyerek sürdürdüğü kaydedilen gerekçeli kararda, Gülen'in verdigˆi eylem talimatlarının hedef kilesinin hangi örgüt üyeleri oldugˆunu yine ezoterik bir dille ifade ettiğine vurgu yapıldı.

Gerekçeli karara, terör örgütü elebaşı Gülen'in bu ifadede kullandıgˆı kelimeler incelendigˆinde, Osmanlıca bir kelime olan "serkar" kelimesinin Türkçede "komutan", "amir", "müdür" anlamlarına geldigˆine işaret edilerek, "Kapadokya ifadesinin ise FETÖ içerisinde 'özel mahrem yerler' olarak kodlanan kurumlardan TSK için kullanılan bir s¸ifre oldugˆu, bu s¸ifrenin anlamını sadece örgüt literatüründe 'mahrem hizmetler' veya 'hususiler' olarak adlandırılan ve TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetleri koordine eden üst düzey TSK imamları bilmektedir." denildi.

"ASKERE 'YEŞİL', POLİSE 'MAVİ' DENİR

Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nca yürütülen "FETÖ/PDY Çatı Sorus¸turması"ndaki gizli tanık "Jüpiter"in, "Fethullah Gülen'in vaazının içinde Kapadokya kelimesini kullandıgˆında TSK'yı kastettigˆi örgüt jargonunda bilinir. TSK'ya 'yes¸il', polise ise 'mavi' denilir." ifadesi hatırlatılan kararda, söz konusu konus¸manın özellikle TSK içine sızan örgüt üyeleri hedef alınarak yapıldıgˆının anlas¸ıldığı kaydedildi.

Kararda, FETÖ elebaşı Gülen'in konuşmasında, geçmis¸te yas¸anan bazı dogˆal afetleri hatırlatıp onlara maruz kalan toplumların, içinde "ıslahçılar" olmaması nedeniyle Allah tarafından gönderilen ilahi bir gazaba düçar olduklarını anlattığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Gülen, bugün örgüt yönetici ve üyeleri hakkında yürütülen adli sorus¸turmalar nedeniyle gerçekles¸en tutuklamaların kendilerinin 'yapmaları gereken s¸eyleri yapmadıklarından' kaynaklandıgˆını, örgüt üyelerinin gerekli ıslah hareketini yapmamaları, zalime 'dur' dememeleri halinde agˆlamaların agˆlamaları takip edecegˆini ve kendilerinin de ilahi gazaba ugˆrayacaklarını beyan ederek, TSK içindeki örgüt üyelerini, darbe yaparak siyasal iktidarı indirmemeleri halinde Allah'ın gazabına ugˆramakla korkutmuştur."

"KONUŞMALARDA, DARBE ÇAĞRISI TESPİTİ"

Gerekçeli kararda, Gülen'in konuşmasıyla örgüt üyelerine siyasal iktidara kars¸ı güç kullanmaları ve darbe yapmaları talimatını verdiği bildirilen kararda, örgüt liderinin konus¸masında sık sık "ıslahçılar", "ıslah hareketi" tabirlerini kullandıgˆına işaret edildi.

"Islah" kelimesinin Arapça kökenli bir kelime olup "sulh" kelimesi ile aynı kökten türedigˆi, "ıslah" ve "sulh" kelimelerinin aynı anlamı ifade ettigˆi belirtilen kararda, nitekim örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptıgˆı bu konus¸madan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe tes¸ebbüsünde bulunduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, elebaşı Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'da yaptıgˆı konus¸madan sonra örgüte ait yazılı ve görsel basın-yayın organları üzerinden darbeye ilis¸kin yayınlar yapılarak üyelerin motivasyonunun artırılmaya çalıs¸ıldıgˆı belirtilen kararda, köşe yazıları ve reklam filmlerinde darbeye ilis¸kin birçok kez subliminal mesaj verildigˆinin görüldügˆü anlatıldı.