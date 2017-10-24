İstifa eden belediye başkanının yerine gelen isim belli oldu

Niğde Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Akdoğan' ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde Ak Parti' nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26' sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.

30 YILDIR SİYASETİN İÇİNDE

Rıfat Özkan, 1957 yılında Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Çamardı ilçesinde tamamladıktan sonra o dönemki adıyla Niğde Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında İhracat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

1993 - 2013 yılları arasında Mobilya ve Bilgisayar alanında 20 yıl ticaretle uğraşan Rıfat Özkan 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2014 yılından bugüne yaklaşık 4 yıllık Belediyecilik tecrübesinin yanı sıra 30 yıllık siyaset hayatına il başkanlığı, siyasi parti il müfettişliği ve milletvekilliği adaylığı sığdıran Rıfat Özkan evli ve dört çocuk babası.