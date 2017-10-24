İstanbul Valiliğine ve bağlı kaymakamlıklarına lise, önlisans ve lisans mezunu 2 bin bekçi alınacak.

Bekçilik için başvuracak adayların 30 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor.

Başvuruda KPSS şartı aranmayacak. 8 ila 22 Kasım tarihleri arasında başvurular alınacak.

Sözlü sınavlar 4 ila 13 Aralık'ta yazılı sınav ise 24 Aralık'ta yapılacak.