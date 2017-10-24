İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak beklendiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

​Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."





3 GÜNE DİKKAT

Yağışın da etkisiyle sıcaklıkların 6-7 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece, perşembe günü parçalı bulutlu 12 derece, cuma parçalı ve az bulutlu 13 derece olacak. Hava durumuyla ilgili AKOM da bir uyarı yaparak önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Peki bu yağışlar artık kışın geldiğini gösterir mi? Temmuzda dolu afetini yaşayan İstanbul kuvvetli yağışa ne kadar hazır? İşte uzman görüşleri...

'50-100 KİLO YAĞAR'

Yalancı baharın bittiğine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin uyardı: "Bugünden itibaren İstanbul yağışların etkisine girecek, en büyük özelliği sürekli yağacak olması. Şehir merkezinde metrekareye 50-100 kilo yağış düşebilir. 30-40 kilo yağışta bile problem olduğu düşünülürse dikkatli olmak gerekir. Risk büyük. Eylül, ağustos gibi, ekim de eylül gibi geçti. Ocak ve şubat aylarında çok yağış düşmese bile kış sarkar, boyu uzar. "

'DOLU GİBİ OLMAZ'

Meteoroloji Mühendisi Barış Özgün, "Üç günlük yağış için kış başlangıcı demek ağır olur. Sıcaklıklar elbette düşecek ve gök gürültülü yağışlar olacak. Bu durumu sonbahar başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Bu 3 günde geçen aylarda yaşanan dolu felaketi gibi bir manzara beklenmiyor. Sıradışı bir yağış en azından önümüzdeki periyotta yok. Kasım, aralık ve ocakta çok sert kış beklemiyoruz. Genel olarak ılıman bir kış yaşanacak" dedi.