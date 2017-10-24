ÖRGÜTSEL TALEPLERE MEŞRUİYET KAZANDIRMA ÇABASI: Terör örgütünce 'demokratik çözüm' tabiri bilinçli bir şekilde ön plana çıkartılarak, asıl uygulanmaya çalışılan 'siyasal çözüm' gizlenmek istendi. PKK, partiler ve belediyeler üzerinden örgütsel taleplere meşruiyet kazandırmayı amaçladı. Demokratik özerklik söylemini bilinçli kullanan örgüt taban genişletmeye, kitleleri bu yönde motive etmeye çalıştı.
PKK, HDP'NİN SİYASETİNİ TAYİN ETTİ: Örgüt güdümünde faaliyet gösteren belediyeler sözde 'demokratik cumhuriyet' hedefi doğrultusunda kitlesel eylemler için hazırlık yaptı. Bu belediyeler Türkiye'ye gelen yabancılar ve yurt içindeki bazı çevreler tarafından 'Kürtlerin yasal temsilcisi' gibi gösterilmeye çalışıldı. Sözde 'ikna komisyonları' oluşturularak vatandaşlara istedikleri yönde oy kullandırtmak için baskı kuruldu. Elinde silah tutan terör örgütü PKK, HDP'nin siyasetini tayin etme hakkını da kendinde buldu.
KAYYUM ATAMALARI PLANLARINI BOZDU: HDP ve BDP'nin terör örgütünün taleplerini siyasete taşınmasındaki aracı rolü, bölge halkının meşru talepleri gibi gösterilerek bölge halkı kandırılmak istendi.87 belediye başkanı görevden alınarak yerlerine kayyumlar atandı. Kayyum atamaları ile bu girişimleri sonuçsuz bırakıldı. Bu hamle parti içi çatlağa da neden oldu. Siyasallaşmaya çalışan teröristler ile demokratik siyasi yöntemlerin kullanılmasını savunan fakat bu görüşleri nedeniyle partide pasif konumda tutulan kişiler arasında ikilem yaşandı.
PENTAGON DESTEKLİ SİYASETİ BALTALAMA ÇABASI:
Suruç'ta 20 Temmuz 2015'te meydana gelen patlamadan sonra örgütün şehir kadrolarına yönelik icra edilen operasyonlar örgütte şoka yol açtı. 16 Nisan referandumu öncesi terörist elebaşı Murat Karayılan'ın; 'PKK'nın Suriye/Rakka'da ABD askerleri ile paraşütle indirme yaptığı ve paraşütle atlama eğitimi aldığı ve Suriye ve Irak'ta yeterli miktarda silah ve mühimmata sahip oldukları' açıklaması referanduma nasıl etki etmek istediklerini gösterdi.
TERÖR YUVALARI: Yakalanan ve teslim olan terörist ifadeleri ise PKK-HDP bağlantısını deşifre etti. HDP il-ilçe binaları ve parti çadırları dağa militan devşirme noktaları olarak kullanıldı. Sipan kod adlı M.B.A. dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla HDP çadırına gittiklerini, çadırdakilerin 'Sen Kürtsün niye okumaya çalışıyorsun, biz yakında Suriye'de devlet kuracağız. Mücadelemize katıl dağa çık' diyerek kendisini kandırdıklarını anlattı. Amed kod adlı M.K. de Diyarbakır' daki HDP gençlik kollarıyla irtibattaki bir teröristin aracılığı ile kırsala kaçırıldığını ifade etti. Baran kod adlı D.S., HDP'lilerin kendisine 'Seni Türkiye'de rahat bırakmazlar acilen dağa çıkmalısın' dediğini belirtti. Berfin kod adlı K.I. ise teröristlerin kendisini HDP'nin Midyat ilçe başkanlığı binasından kaçırdıklarını itiraf etti.
SABAH
kalan karakter 1000
KAFA TASI AVCILARI ,ÇAPULCULARIN REİSİ ,5 PARA ETMEZ KİŞİLİĞİ OLMAYAN UĞURSUZLAR ,EMİN OLUN HAYVAN BENİM GÖZÜMDE SİZDEN BİN KAT DAHA DEĞERLİ
.Bu hainlereTürkiye'de yaşama hakkı tanınmamalı.Teröre destek verenler ya bu ülkeyi sevecekler yada yok olacaklar.Devletin güçlü yumruğu bunların başından eksik edilmemeli
nankorler,haınlerhalk.ve.devletdüşmanlarıallah,belanızıversınulan,ne,yüzsüz,mahluklarsınız,iyiki,varsın,tc
terörüst hdp bittiniz oğlum bittiniz biz kürt halkı olarak artık senin beyz dediğine kara kara dewdiğine beyaz diyeceğiz çok şükür kayyumda atandıktan sonra doğu ve güneydoğu halkı olarak çok büyük hizmetler görür olduk sizi gidi hdpkk aynı çakallarsınız artık tükendiniz oğlum tükendiniz layık olduyunuz yerlere gidin TÜRKİYE topraklarını terk edin leş sürüleri
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.