Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Hastanesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre hastane bahçesinde bulunan bir gruba yoldan geçen bir araç içerisinden ateş açıldı. Pompalı tüfeklerle açılan ateş sonucu arada kalan 1 hastane personeli A.İ. dahil toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerindeki yaralıların durumun ciddi olmadığı öğrenilirken çok sayıda özel harekat polisi olay yerine sevk edildi.



Olay anını gören bir vatandaş ise yaşananları aktararak, "İki farklı araç birbirine ateş etti. Pompalı mı neydi. Onlarda da bir yaralı var. Yaralananlar var. Aile husumeti varmış diye duyduk" dedi.