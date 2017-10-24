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'nün nda 3 tahliye

'nün na ilişkin, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verildi

FETÖnün medya yapılanmasında 3 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () na ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, duruşma savcısının Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 20:02
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