FETÖ davasında şartlı tahliye edilen CHP danışmanı 17 gündür kayıp

FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kalan, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak şartlı tahliye edilen Aydın'ın CHP'li Belediye Başkanı Özdem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim'de Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak o tarihten bu yana Erkan Karaaslan'a ulaşılamıyor. Erkan Karaarslan'ın danışmanlık yaparak 30 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı belediyelerin çoğunluğunun CHP'li olduğu tespit edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın CHP'li belediye başkanlarıyla görüşerek Erkan Karaarslan'ı danışman olabilmesi için referans gösterdiği ifade edildi.



20 KEZ YURTDIŞINA ÇIKTI

Hakkındaki iddianamede Karaarslan'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Danışmanlık Hizmetleri adı altında, görev yaptığı, bu kapsamda, kendi isteği doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne şüpheli Tevfik Dinçer ve Fatih Murat Aydınlı'yı yerleştirerek ihaleleri kendisinin yönetim kurulu üyesi olduğu MERULAŞ A.Ş. şirketine (adrese teslim ihale) yaptırılmasını sağladığı ifade ediliyor. İddianamede Karaarslan'ın, bu yolla FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı, şüphelinin 20 kez yurt dışına çıktığı ve nereye gittiğinin tespitinin güç olması nedeniyle bu seyahatlerinde Pegasus Havayolları'nı kullandığının tespit edildiği ifade ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli Şaban Demirtaş, ifadesinde, "Erkan Karaarslan, kendi ticari işlerini belediyede takip ettirmek, ihaleleri kendi şirketlerinin almasını sağlamak üzere belediye bünyesinde etkili makamlara kendi adamlarının yerleştirilmesini sağlamıştır." dedi.



SABAH