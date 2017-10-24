Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) GeredeMeslek Yüksekokulu bünyesinde 2012 yılında kurulan ve başta sanat ve spor camiası olmak üzere birçok alanda ün yapmış insanların ayakkabılarının sergilendiği Yaşayan Ayakkabı Müzesinde, şehit Bülbül'ün ayakkabılarına da yer verildi.

Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, eski milli kaleci Rüştü Reçber, eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, oyuncu Oya Aydoğan, geçen yaz hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz gibi birçok ünlü ismin yanı sıra şarkıcı, sanatçı ve önemli iş adamlarının ayakkabılarının yer aldığı müzede şehitlerin ayakkabıları da sergilenmeye başlandı.





Ağustos ayında Maçka'da Jandarma ekiplerine teröristlerin yerini gösterdiği esnada çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün kara lastikleri de müzeye bağışlandı.





180 KİŞİNİN AYKKABILARI SERGİLENİYOR

AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Akçakale, 2012 yılında kurulan müzede birçok alanda ün yapmış 180 kişinin ayakkabılarının sergilendiğini anlattı.





Dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı müzeleri olduğunu ancak bu tarz bir müzenin hiçbir yerde bulunmadığını vurgulayan Akçakale, "Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş sanatçı, sporcu, şair, yazar veya şehitlerimizin ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede 180 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi bize zaman zaman ayakkabılar geliyor" şeklinde konuştu.