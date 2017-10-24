Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Türkiye'nin Soros'u olanak bilinen Osman Kavalan'nın gözaltına alınması ve ABD Konsolosluğu'ndaki FETÖ'cü ajan Metin Topuz'un bağlantısına dikkat çekti.

Erdoğan, "Hani PKK, AB üyeleri olarak terör örgütüydü. Niye izliyorsun, niye indirmiyorsun? Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Bu nasıl dostluktur. FETÖ ile irtibatı ya da iltisakı sebebiyle bir kişiyi gözaltına alıyorsunuz, kendisini istemeye yüzleri tutmadığı için olsa gerek 'diplomatik dokunulmazlığı var' diye telefonuna sahip çıkıyorlar. Böyle bir şey de yok. Belki yutarlar diye buradan giriyorlar. Kime neyi yutturuyorsun. Ajanlık faaliyeti sebebiyle yakayı ele vermiş isimler konusunda 'sivil toplum kuruluşu temsilcisiydi', 'medya mensubuydu', 'iyi insandı', 'güzel vatandaştı' gibi güzellemelerle hedef saptırılmaya çalışılıyor. Başkansoloslukta çıkanlar o 'STK mensubuydu' dedikleri o Türkiye'nin Soros'u durumunda olan kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıkıyor meydana. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz. Taksim olaylarının arkasına bakıyorsunuz aynı kişi var, belli yerlere ciddi manada kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Bu milleti içeriden vurmaya gayret edenlere karşı milletçe dik duracağız, kararlı duracağız ve gereken hesabı da soracağız. Burada özellikle yargı makamlarının hukuk çerçevesi içerisindeki hassasiyeti en büyük güvencemizdir ve bu işin de hep takipçisi olacağız." dedi.