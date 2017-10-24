Erdoğan'dan erken seçim iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına ilişkin, "Kim iddia ediyorsa ispatla mükelleftir" dedi.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINI YALANLADI

Partisinin grup toplantısının ardından erken seçim iddiaları sorulan Erdoğan, "Şu anda gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK'İN YERİNE KİM GELECEK?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceğini açıklamasının ardından yerine kimin geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İstişareler devam edecek. İstanbul'da da toplantılar, istişareler yapıldı" dedi.

İLÇE BELEDİYELERİNDE DEĞİŞİM İDDİASI

Erdoğan, İstanbul'da 'Hayır' oyunun çıktığı ilçe belediyelerinde değişime yönelik soruya ise, şu anda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmeyeceğini söyledi.