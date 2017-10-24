Erdoğan: 'İdlib tamamlandı, önümüzde Afrin var!'

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Operasyonu'nun büyük ölçüde tamamlandığını ve sırada Afrin'in bulunduğunu açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

'İDLİB'DEKİ OPERASYON BÜYÜK ÖLÇÜDE NETİCELENDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde ve bölgesel krizlerin çözümünde mesafe katettikçe birtakım mahfillerin Türkiye'ye yönelik hırsının, kininin, tepkisinin dozunu artırdığını gördüklerini bildirdi.

Vize krizinden köpekle aramaya, örtülü ambargoların kapsamlarının genişletilmesinden teröristlere özel himaye sağlanmasına kadar pek çok örneği görülen bu tavrın, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Stratejik ortağımız ABD, defaatle görüşmemize rağmen Suriye'de, dikkat edin, terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD ve YPG ile birlikte Rakka operasyonunu yapıyor. 'PKK değil' diyorlar. Peki Rakka'da bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika neyle izah edeceksin? Biz söyledik inanmadın, artık televizyon ekranlarında, kamera çekimlerinde... Bütün gerçekler ortada, neyle izah edeceksin? Biz gerçeklerle konuşuyoruz. 3 bin 500'ü aşkın tır bölgeye silah taşyıyor. Bu silahlar rakka'da mı kullanıldı, DEAŞ'a karşı mı kullanıldı? Bunların nerede nasıl stoklandığı, bunları da biliyoruz ha, bunu da iyi bilin. İdlib'deki oparasyon büyük ölçüde neticelendi. Şu anda Afrin konumuz var önümüzde. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir ve biz ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda karlıyız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz. Eğer bütün bunlar olurken böyle bir ortamda sırtımız sıvazlansaydı, bizi yere göğe koyamaz hale gelseydiler asıl o zaman şapkayı önümüze koyup 'ne yapıyoruz biz' diye düyşünmemiz lazımdı. Demek ki isabetli bir güzergahta yürüyoruz."