Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

İzmir Torbalı'daki kazada Ayhan Özçelik, eşi Nilgün ve 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olmakla suçlanan yazar-senarist Emrah Serbes'in alkol tedavisi gördüğüne dair hastane kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

2 yılda 4 kez alkol tedavisi gören Serbes'in, 5 günlük son tedavisinin tarihi ise 2 Ağustos, yani kazadan 1.5 ay öncesi. Serbes'in kazadan bir gün sonra, 23 Eylül'de ise hastanede 'Akut Stres Bozukluğu' teşhisiyle tedaviye alındığı bildirildi.

"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM"

Habertürk'ün haberine göre, Serbes'in saat 06.15'te hastaneye geldiği, 1.025 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kayıtlara göre Serbes hastaneye geldiğinde "Nefes almakta zorlanıyorum, gözümün önünden gitmiyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor." dedi.

4 YILLA KURTARMAK İSTEDİ

Kazadan sonra alkol testi yaptırmayan Emrah Serbes, taksirle ölüme sebebiyet vermekten en fazla 12 yılla yargılanacaktı. Bu cezanın 4 yılı cezaevinde 2 yılı ise adli kontrolle geçecekti.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alkol testinin dava dosyasına girmesiyle Emrah Serbes TCK 21. maddedeki "olası kast" düzenlemesiyle cinayet işlemiş gibi yargılanacak. Bu ceza da 20 ile 25 yıl arasında değişiyor.