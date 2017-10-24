Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim vardı. Bahçeli ABD'nin bir aran önce Türkiye ile dost mu yoksa düşman mı olduğuna karar vermesi gerektiğini vurgulayarak "Tartışmaların odağında şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır. ABD bu telefonun iadesini bir nota eşliğinde Türkiye'den istemiştir. Onca delile rağmen 15 Temmuz darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur? ABD kala kala telefona mı kalmıştır. Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu.Milletvekili maaşımdan kısarak kontorü söz veriyorum ben alıp göndereceğim. Yeni bir telefon alacağım, kargoya vereceğim ve Rakka'ya göndereceğim. Nasılsa elinize geçer hemen size ulaşır. ABD kararını vermelidir. Dost muyuz, düşman mı? " dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin Cumhuriyet olduğu açıktır.Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür. Din kisvesine bürünen hainlerin planı 15 Temmuz'da bozulmuştur. PKK ve FETÖ'ye bakınız, bu terör örgütlerinin etrafını yoklayınız. Aradığınız hainlerin tamamını görürsünüz.



MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

Adalet, barış, hukuk ve güvenlik mi desteklenecek yoksa kan gölünün suç ortağı mı olunacak dünyanın karar vermesi gerekiyor. karşımızdaki dünya gerçeği hedeflenen tam tersine gitmektedir. Huzurla huzursuzluk arasındaki makas gittikçe açılmaktadır. medeni ve gelişmiş olmakla övünen ülkeler yozlaşmaya kapılmıştır.Türk milleti tehdit edilmektedir. Zalimler kanlı planları ile meşguller. Başımızı çevirdiğimiz her yerde sorun vardır.



KORSAN REFERANDUM 21 GÜNDE GÜMLEDİ

Irak'ın içine sürüklendiği buhran bir nevi hafifledi, korsan referandum 21 günde gümledi Barzani rezil olmaktan kurtulamadı. Türkiye-İran-Irak arasında kurulan diyalog etkisini gösterdi ve şer güçlerinin etki alanını daralttı, hakkını verelim bu olumlu bir gelişmedir. Yalnızlaşan Barzani ve Peşmerge tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Kerkük'teki hainler arkalarına bile bakmadan kaçtılar.



BUNLARIN HEPSİ HAİN

Nefesleri kesilen peşmerge fitnesi ne olmuştur da tek bir mermi atmadan tabana kuvvet kaçmayı seçmiştir. Çığlık çığlığa kaçarken üzerilerindeki sözde üniformaları bile çıkarıp atmışlardır. Bir ara fistan giymiş hainler ülkemizde sokaklara çıkıyorlardı ya bunların emmi çocukları da aynısını Kerkük ve mücavir bölgelerinde tekrarlamışlardır. Talabani yandaşları ile Barzaniciler ters düşmüş birbirlerinin altlarını oymuşlardır. Gerçekte ise bunların hepsi haindir.



KOKUSU YAKINDA ORTAYA ÇIKAR

Şayet Kerkük özelinde yeni bir siyasi tasarım için düğmeye basılmışsa pek yakında bunun kokusu çıkacaktır. Kerkük üzerinde kumara oturan güçler Türkmenlerin haklarını hesaba katmak zorundadır.



KERKÜK ÖZEL BİR STATÜYE KAVUŞTURULMALI

Kerkük'ün statüsünün nihai çözümü için yeni bir süreç başlatmıştır. İlk etapta Kerkük'te güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır. Irak ordusuna yardımcı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Teröristler tamamıyla sökülüp atılmalıdır. 2003 yılından sonra Kerkük'e getirilenlerin ve Kerkük'ten çıkarılanların dönüşleri çözüm gibi görülmektedir. Irak'ın kurucu tüm halkları, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Süryaniler ile diğer grupların hak ve hukukları korunmalıdır. Kerkük özel bir statüye kavuşturulmalıdır.



IRAK BAŞBAKANI'NA BUNLARI HATIRLATIN

Türkmene bakınca mezhep göremeyiz. Türkmene bakınca ayrılık gayrılık bilmeyiz. Türk türktür. Başka bir tanım ve tasvire kesinlikle ihtiyaç duymayız. Kerkük'teki devlet dairelerinden Barzani'nin fotoğraflarının indirilmesinden sonra ayrılığı teşvik edecek afiş ve posterlerin asılması yanlıştır. Irak Başbakanı'na bunların hatırlatılması yararlı olacaktır.

RAKKA KOMPLOSUNUN AÇIKLAMASI YOKTUR

ABD bu operasyon görevini SDG paravanı altına saklanan PYD/YPG'ye vermiştir. YPG Rakka'yı ele geçirdi. Ciddi bir direnişle karşılaşmadı. IŞİD arka kapıdan elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti. Bebek katilini posterleri rezil kutlamalarla meydanlara asıldı. ABD, PKK'yı buyur ederek cani başını selamlatarak nerede durduğunu göstermiştir. Rakka komplosunun açıklaması yoktur. ABD Büyükelçiliği diyor ki; PKK yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.

VERİN HAİN GÜLEN'İ ALIN TELEFONUNUZU

Tartışmaların odağında şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır. ABD bu telefonun iadesini bir nota eşliğinde Türkiye'den istemiştir. Onca delile rağmen 15 Temmuz darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur? ABD kala kala telefona mı kalmıştır. Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. Milletvekili maaşımdan kısarak kontorü söz veriyorum ben alıp göndereceğim. Yeni bir telefon alacağım, kargoya vereceğim ve Rakka'ya göndereceğim. Nasılsa elinize geçer hemen size ulaşır. ABD kararını vermelidir. Dost muyuz, düşman mı? "