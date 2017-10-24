 ;
Yol Durumu
  1. Biyonik adam
  2. 'Cam'ını zor kurtardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul

, Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik kabul

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer yetkililer hazır bulundu
Etiketler:
  • 24 Ekim 2017, Salı 20:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar