Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer yetkililer hazır bulundu



