Balıkesir Belediye Başkanı istifa ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları tek tek istifalarını açıkladı. İstifasını açıklamayan Balıkesir Belediye Başkanı kalmıştı.

PAZARTESİ İSTİFA EDİYOR

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Pazartesi günü istifa edeceğini açıkladı.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Dün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'dan cumartesi günü istifa edeceğini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile devam etti.