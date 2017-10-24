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Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı , İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Irak, Suriye ve AB konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , İngiltere Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü.

Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Çavuşoğlu ve Johnson, Irak, Suriye ve Avrupa Birliği konularını ele aldı.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 22:50
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