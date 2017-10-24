Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü.
Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Çavuşoğlu ve Johnson, Irak, Suriye ve Avrupa Birliği konularını ele aldı.
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