“Ayağa kalk Sakarya” dedi ve ses Aytun Çıray’dan geldi

Sadece Galatasaray tribünündeki o heykelde ve pankartta yazılı olanlarda bitmiyor iş, bunu herkes anlayacak.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti ve Meral Akşener'in kuracağı partinin kurucuları arasında yer alacağını açıkladı.

Fetullah Gülen iblisinin "Ayağa kalk Sakarya" mesajını vermesinden hemen sonra oldu bu. Çıray bir açıklamayla, ayağa kalkacağını ve millete çare olmak için yollara düşeceğini söyledi. Ardından da beklenen o haberi verdi:

"25.10.2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum."

Şaşırdık mı? Hayır.

Kendisi Fetullah'ın "kontrollü darbe" alçaklığını gündeme taşıyan, bunun için de CHP'yi ve CHP medyasını çatır çatır alet eden kişidir.

Aytun Çıray'ın bir MATRUŞKA olduğunu ta o zamandan gördüm ve yazdım da:

Yazımın başlığı da "Aytun Çıray'ın matruş suratının altındaki matruşka"ydı.

İlk çıkan Mutruşka bebeğinin adı Akşener. Ama daha içinde neler neler olduğunu artık varın siz tahmin edin.

CHP'liler ve CHP'nin enayi medyası da nasıl kullanıldığına bakıp derdine yansın.