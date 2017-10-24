“Ayağa kalk Sakarya” dedi ve ses Aytun Çıray’dan geldi

Sadece Galatasaray tribünündeki o heykelde ve pankartta yazılı olanlarda bitmiyor iş, bunu herkes anlayacak.
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti ve Meral Akşener'in kuracağı partinin kurucuları arasında yer alacağını açıkladı.
Fetullah Gülen iblisinin "Ayağa kalk Sakarya" mesajını vermesinden hemen sonra oldu bu. Çıray bir açıklamayla, ayağa kalkacağını ve millete çare olmak için yollara düşeceğini söyledi. Ardından da beklenen o haberi verdi:
"25.10.2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum."
Şaşırdık mı? Hayır.
Kendisi Fetullah'ın "kontrollü darbe" alçaklığını gündeme taşıyan, bunun için de CHP'yi ve CHP medyasını çatır çatır alet eden kişidir.
Aytun Çıray'ın bir MATRUŞKA olduğunu ta o zamandan gördüm ve yazdım da:
Yazımın başlığı da "Aytun Çıray'ın matruş suratının altındaki matruşka"ydı.
İlk çıkan Mutruşka bebeğinin adı Akşener. Ama daha içinde neler neler olduğunu artık varın siz tahmin edin.
CHP'liler ve CHP'nin enayi medyası da nasıl kullanıldığına bakıp derdine yansın.
kalan karakter 1000
adam chpli ayağıyla yutturmuş millete..esası hainoğlu hain..fetonun lafıyla hareketleniyor nasıl chpli nasıl atatürkçüyse ..komik adammış vesselam..bence kendini deşifre etti..derhal irtibatlı oldukları soruşturmalı..derhalll.
KK'da erken seçim diyor!! bunlar danışıklı dövüş, içerdeki kavgayı ateşle,dışarda olan biteni görmesin ülke istiyorlar.Ama artık çok geç ABD..Kuzey kore'ye nijer'den gizli sağladığın Uranyum, onlar üzerinden dünyaya korku salman, bu oyunu görmediğimizi düşündürmesin sana..Ne eski dünya nede eski Türkiye var atık..akdenizdeki uçak gemilerini ve küçük piçinle (İsrail) derin sulara gömer arkamıza bile bakmayız..Saygılarımla..
HAKKIDIR "HAKKA" TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL..KAZANANLAR ÖNÜNDE SONUNDA KULA KUL OLMAYANLAR OLACAKTIR..HERŞEYİNİZLE GELMEYE DEVAM EDİN.. MERALLE GELİN MATRUŞKA YÜZÜNÜZLE GELİN BİNBİR SURATLA GELİN..İBLİS OLUP GELİN NÜKLÜER BOMBA YAĞIP GELİN.HAZIRIZ BEKLERİZ..BAKARSINIZ BİR GECE ANSIZIN BİZ GELMİŞİZ:)
CHP deki fetöcüler ortaya çıktıkça ,kendini atatürkçü diye adlandıran chp seçmeni utanç duyuyormudur acaba?
fetö öküzünün yandaşları siz kimsiniz.akşener bir fetö piyonudur ve birileri tarafından gaza getiriliyor.aslında başarılı olamayacağını hem fetö öküzü ve yandaşları hemde gizli hainler çok iyi biliyor.amaç zamana yaymak etrafındaki öküzleri kandırmak.bundan sonra çevremdeki bütün fetö öküzü ve yandaşlarına iyi şeyler söyleyen herkese anında cezasını vereceğim.pkklı köpekler gizli hainler,artık Türk Milleti uyandı geleceğe yürüyor onu hiç bir güç durduramaz.üzüldüğüm tek şey fetö gibi bir yavşağın öküzün çapsızın yanında yer alanlar sizler fetöden daha öküzsünüz
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