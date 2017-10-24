Atatürk'e benzemeyen Atatürk büstü sosyal medyayı salladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından bu yana birçok heykeli ve büstü yapılırken bunların bir kısmı ona benzemediği için tepki çekiyor.

ATATÜRK'E BENZEMEYEN KUMDAN BÜST

Bunun son örenğine ise Antalya'da rastlanıldı. Kentte düzenlenen uluslararası bir festivalde sergilenen kumdan Atatürk büstü, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na benzemiyor yorumlarına neden oldu.







SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Atatürk'e benzemeyen büst sosyal medyayı salladı. Birbirinden komik yorumlar yapıldı. İşte o tweetlerden bazıları:



- Yahu arkadaş! 90 yıllık resim, heykel eğitiminden sonra; Bu nasıl bir heykel sanatıdır!



- Emin miyiz? İsim benzerliği falan olmasın.



- Atatürk ve Fetullah karışımı bir heykel yapmışlar gibi...



- 90 yıldır tek işi heykel yapmak olan bır kesim, hiç mi kendini geliştirip yol almaz



- 90 Yıldır Resim ve heykel yapıyorsunuz bu hiç olmuş mu?



- Turist Ömer'deki uzaylıya benzemiş. Bir türlü öğrenemediniz







- Atatürk heykeli yapıyorum diye Keloğlan'daki huysuzu yapmışlar :))





- Atatürk heykeli diye Gulyanani yapmışsınız

