Almanlar bu kez açık açık söyledi! Türkiye'ye karşı...

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cü teröristlerin ilk adresi Almanya oldu.
FETÖ'cü teröristleri iade etmeyen Almanlar, ülkeye giren FETÖ'cüleri istediği gibi kullanıyor.
HAİNLER ALMAN KUCAĞINDA
Alman Basın Ajansı, ülkelerine sığınan FETÖ'cülerle yapılan röportajdan bazı kısımları yayınladı. Türkiye'ye nefet kusan FETÖ'cüler, Almanya'nın demokrasisine hayran olduklarını ifade etti.
Haberde, "Elitler" olarak nitelendirilen FETÖ firarileri, Türkiye'de baskı ortamının olduğunu iddia etti.
ELİT FETÖ'CÜLER KABUL EDİLİYOR
Haberin detaylarında ise, Alman hükümetinin iltica taleplerinde titiz bir çalışma yaptığı ve zor durumdaki "Elitlerin" taleplerinin kabul edildiğine yer verildi.
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Bu işten karlı çıkan ülke Yunanistan, hemde tek kelime ile..şuan Atina'da yüzlerece (abartmıyorum) Fetö'cü Almanya,Belçika ve Almanya-Frankfurt'a gitmek için sıra ve gün beklyor.fakat Yunanistan bunlara öyle bir oyun oynuyor ki akıllara zarar.Tükiye'den kaçak yollarla Atina ve Selaniğe giden Fetö'cü en alt tabaka; orada polis tarafından otel apart ve günlük evlere yerleştiriliyor.sonra Pasaport hazırlatılarak günü gelen aile veya kişiler havalimanına gidiyor içlerinden beğenmediklerini " sizi gönderemeyiz diyip Atina içine tekrar geri gönderiyorlar" yanan uçak biletimi dersin, pasaportmu hepsi çöpe! sonra gene Yunan Polisi veya ajanları diyelim gelip yeni pasarport çıkarıp, yeni bilet aldırıp tekrar hava limanına götürüyor..Yani; bunların etinden sütünden, budundan ne kadar para sökerlerse o kadar iyi deyip soyuyorlar..Aklıma Terçr başı gülenin bedduası gelmiyor değil..Allah işte böyle geri iade eder senin bedduanı tayfanla beraber yok ol inşallah..
Almanya 60li yillarindan beri orada calisan v emek veren Türklere Mölln, Solingen, Köln-Keupstr. ve NSU Nazi cinayetlerinden sonra simdi PKKya ve FETÖye kucak acarak tessekür ediyor. Yaziklar olsun Almanya! Baska hic bir sey denilecek yok bunlara.
Türkiye Almanya ile yollarini ayirmak zorundadir - cünkü onyillarca Türkiyeye arka kapidan ihanet ediyor. Ticaret haric bütün askeri ve kültürel isbirligini bitirmek zorundadir. Cünkü Almanya ve onun dilini konusan ülkeler Türkiyeye karsi Yalan-Siyasetinden besleniyorlar. Türkiye devlet olarak vatandaslarini bu ülkeden geri cagirmak zorundadir - ilk etapte, egitimli Türklerin dönüslerini tesvik etmelidir. Egitimli bir insanin Almanyaya zaten ihtiyaci olmaz!
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