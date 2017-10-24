'Akdeniz'in enerji resminde biz de olacağız'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 2011'den bu yana Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında ısrarlı olduklarını ve temmuz sonu itibarıyla sismik araştırmaların tamamlandığını söyledi. yenişafak'ın haberine göre; araştırmalardan elde edilen verilerin yeni bir yazılıma yüklenerek anlaşılabilir hale geldiğini ifade eden Atun, sonuçların bölgede önemli doğalgaz rezevi bulunduğunu destekler nitelikte olduğunu aktardı.

SONDAJ YIL SONUNA KADAR BAŞLAYACAK

Atun, bu noktadan haraketle Türkiye Petrolleri'nin sondaj gemisini bölgeye gönderdiğini dile getirerek, "Yıl sonu itibarıyla sığ denizlerde sondajlamalar başlayacak ve yeni yılda daha derin denizlerde gazın elde edilmesi ve değerlendirilmesi sürecine başlanacak" diye konuştu.KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığının bu doğrultuda bir yol haritası oluşturduğunu belirten Atun, şunları kaydetti:

"Benimsediğimiz üç önemli nokta var. Bunlardan biri, KKTC olarak ada etrafındaki ve kendi münhasır alanımızdaki kaynaklara erişim ve bu kaynakların ticari olarak değerlendirilmesi. Bu, bize öncelikle ekonomik menfaat sağlayacak ve milli gelirimiz içinde son derece önemli. İkincisi, Türkiye'nin büyük miktarda enerji ithalatı var. Kıbrıs doğal kaynakları demek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli rezervi demek. Dolayısıyla buradan çıkacak kaynaklar kendi kapasitesi içerisinde Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği miktarın bir bölümünü ikame etmiş olacak. Üçüncüsü, bölgede yerleştireceğimiz sondaj platformu beraberinde muhtemel bir boru hattının oluşmasına yol açacak. Dolayısıyla bu durum bölgenin enerji fotoğrafında KKTC'ye bir yer vermiş oluyor."

BORU HATTI OLUŞTURULABİLİR

Atun, adada yapılacak çalışmalar sonucu inşa edilecek bir boru hattıyla önemli bir enerji ticaret merkezi olan Ceyhan'a bağlanmanın mümkün olabileceğini dile getirerek, "Böylece buradan Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde bulunan enerji hatlarına bağlantı yapılabilir" açıklamasında bulundu.

TEMİZ ENERJİDE HEDEF 70 MEGAVAT

Atun, KKTC'nin açmayı planladığı rüzgar ve güneş ihalelerinde son noktaya gelindiğini belirterek, gelecek birkaç hafta içinde yenilenebilir enerji alanında ihale açılabileceğini söyledi. En geç kasım ayında ihalelerin duyurulacağını bildiren Atun, "Güneşte yapılacak ihale 25 megavata kadar küçük ölçekte başlangıç projesi. Hedefimiz bir yıl içinde çoğu güneş olmak üzere yenilenebilirde 70 megavatlık kapasiteye ulaşmak" dedi. Atun, bu noktada haneleri ve büyük tüketicileri kendi üretimlerini yapmaya teşvik ettiklerini ifade ederek, "Araştırmalarda rüzgar potansiyelinden tatmin olan yatırımcılara kapılarımız açık. KKTC'de şu anda kurulu güç 400 megavatlarda. Bu kurulu güç içinde 70 megavatlık yenilenebilir enerji, yaklaşık yüzde 18-20'lik bir pay demek. Bu da öngördüğümüz, uygulanabilir bir kapasite" diye konuştu.

SUYUN FİYATI UCUZLADI

Atun, KKTC'nin su sorununu çözmek için 2015 yılında hayata geçirilen 'KKTC Su Temin Projesi' sayesinde ülkenin su kalitesinin arttığını ve sürdürülebilirlik kazandığını ifade etti. Projenin su fiyatları üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Atun, "28 belediye sistemin içinde yer alıyor. Belediyelerden bazıları su fiyatlarını ucuzlattılar bile. Belediyelerin deposuna su, tonu 2,30 liraya teslim ediliyor. O noktadan alarak kendi tüketicisine 3,75 liraya veren belediye de var, 7-8 liraya veren de var" diye konuştu.