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' vermedi' iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığı yetkilileri, "'nin Adalet Bakanlığı yetkililerine vermediği" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Yetkililer, herhangi bir vize taleplerinin bulunmadığını bildirdi.

ABD vize vermedi iddialarına Adalet Bakanlığından açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan, "'ye gidecek heyete verilmediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Adalet Bakanlığından bir heyetin, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye çalışma ziyareti planladığı hatırlatılan açıklamada, "Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret, Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla 'Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediği'ne ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



YALAN HABERİ CNN TÜRK SERVİS ETTİ
'ABD, Adalet Bakanlığı mensuplarına da vize vermedi' başlıklı yalan haberi CNN Türk servis etti. Araştırmadan, maksatlı şekilde yalan haber yapan Doğan Medya'sının manipülatif haberini bakanlık yalanladı. Özgür Cebe imzalı yalan haberi, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen CNN Türk haberi güncellemedi.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 20:12
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