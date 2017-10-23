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Yalan Serbes!

Yalan Serbes!
Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes, 22 Eylül'de İzmir'de alkollü araç kullandı. Aşırı hız yaptı. Önündeki otomobile çarptı. Korkunç kazada anne-baba ve kızlarını hayattan kopardı. Tutuklandı. Tükürüğü de araçta bulunan bira kutusunda çıktı. Suçu üstlenen arkadaşı Kenan Doğru ise ikinci kez ifadeye çağrıldı. 'Suç üstlenme' suçundan 6 aydan iki yıla kadar hapsi istenen Doğru, Serbes'in Adli Tıp Kurumu raporuyla alkollü çıktığı kanıtlamasına rağmen, ifadesinde adeta senaryo yazdı. Kazadan bir gün önce ile şoför olarak çalışmak üzere anlaştıklarını ve işe başladığını anlattı. Otomobili İstanbul'dan İzmir'e kadar kendisinin kullandığını belirten Doğru, "Emrah Serbes İzmir otoban gişelerde direksiyona geçti. Arabada teneke kutudan bir şey içtiğini gördüm. Ancak ne içtiğini bakmadım." dedi.
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BGK BGK

İnsan ne yediğini unutabilir ama olaylı ciddi bir sorunu unutmaz beyni izin vermez hatırlar

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cevapla 23.10.2017 11:23
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