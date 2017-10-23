Son model kurye

İstanbul'da emniyet güçleri, kaçak puro, tütün ve sigaraları piyasaya dağıtan bir şebekeye operasyon yaptı. Lüks mekanlardan kaçak puro, tütün ve sigara siparişlerini alan A.E.'nin, siparişleri Ukraynalı M.A. aracılığı ile dikkat çekmemek adına adreslere gönderdiği tespit edildi. M.A.'nın aynı zamanda model ve mankenlik yaptığı belirlendi. Ofise düzenlenen baskında işyeri sahibi A.E., M.A. ve O.K. ile A.C. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Piyasa değeri 400 binlira olan 21 bin 820 adet kaçak puro, 2 bin 330 paket kaçak sigara, 478 kilogram kaçak sigara tütünü ve 15 bin 401 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Kurye olduğu iddia edilen M.A. ve diğer iki şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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