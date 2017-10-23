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Seni gidi Don Juan

Çapkın koca, sevgilisine iç çamaşırı aldı. Fişini cebinde unuttu. Karısı bulunca hem evliliği bitti hem de 62 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu

Seni gidi Don Juan
İstanbul'da yaşayan Bedia Ö. kocasının cebindeki fişi bulunca soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre genç kadın, kocası Ümit Ö.'nün kıyafetlerini yıkarken cebinde alışveriş fişleri buldu. Fişte iç çamaşırı ve parfüm alındığını görünce şoke oldu. Çünkü eşinin aldıklarının kendisiyle ilgisi yoktu. Hemen bu durumu kocasına sordu. Ümit Ö. de, "Bir akrabamız var sen tanımazsın. Durumları kötü, onlara almıştım ya da alışveriş yaptığım yerde fişleri karıştırmışlardır" cevabını verdi. Kocasının kendisini aladattığını anlayan Bedia Ö. hemen evi terk etti. Ardından boşanma davası açtı. Mahkeme fişi delil olarak kabul etti. Çifti boşadı. Ümit Ö.'nün aldattığı eşine ayda 450 TL nafaka ve 62 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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