Seni gidi Don Juan

İstanbul'da yaşayan Bedia Ö. kocasının cebindeki fişi bulunca soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre genç kadın, kocası Ümit Ö.'nün kıyafetlerini yıkarken cebinde alışveriş fişleri buldu. Fişte iç çamaşırı veparfüm alındığını görünce şoke oldu. Çünkü eşinin aldıklarının kendisiyle ilgisi yoktu. Hemen bu durumu kocasına sordu. Ümit Ö. de, "Bir akrabamız var sentanımazsın. Durumlarıkötü, onlara almıştım ya da alışveriş yaptığım yerde fişleri karıştırmışlardır" cevabını verdi. Kocasının kendisini aladattığını anlayan Bedia Ö. hemen evi terk etti. Ardından boşanma davası açtı. Mahkeme fişi delil olarak kabul etti. Çifti boşadı. Ümit Ö.'nün aldattığı eşine ayda 450 TL nafakave 62 bin TL tazminatödemesine karar verdi.
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