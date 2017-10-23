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Kurtuluşun adı Azra

Van depremine henüz 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 47 saat sonra çıkarılarak “mucize kurtuluşun” adı olan “”, dedesi gibi çocuk doktoru olmak istiyor

Kurtuluşun adı Azra
Tarihler 23 Ekim 2011'i gösterdiğinde Van'da bir facia yaşandı. 7,2 büyüklüğündeki deprem kenti adeta yıktı. 600'ün üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirirken, 4142 kişi de yaralandı. O isimlerden biri de depreme 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 47 saat sonra çıkartılan, 'mucize bebek' Azra Karaduman'dı. Azra bugünlerde 6. yaşına bastı. Pulur Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Semiha, babaannesi Gülsade ve dedesi Ahmet Karaduman ile kalan Azra, bu yıl okul heyecanı yaşıyor. Evlerinin yakınındaki Reşit Akif Paşa İlkokulu'na giden Azra, günlerinin büyük bölümünü okulda arkadaşlarıyla geçiriyor. Okula alışan, öğretmenini seven Azra, eve geldiğinde de önce oyuncaklarıyla oynuyor, sonra hemen ödevinin başına oturuyor. Ödevlerini özenle yapan ve yıldızlı notlar alan Azra, büyüyünce çok sevdiği dedesi gibi çocuk doktoru olmak istiyor.Çocuk doktoru olan dede Ahmet Karaduman, yaptığı açıklamada, yaşadıkları depremi unutmanın mümkün olmadığını söyledi.



HER ŞEY AZRA'YA GÖRE
Karaduman, Azra'nın 6 yaşını doldurduğunu ve okula başladığını dile getirerek, "Bir hafta içinde de okula alıştı. Her şeyimizi Azra'ya göre planlıyoruz. Azra, çocukları çok seviyor. Merhamet duygusu çok fazla. Bana da özendiği için doktor olma ideali var, inşallah da olur."
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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