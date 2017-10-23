Kurtuluşun adı Azra

Tarihler 23 Ekim 2011'i gösterdiğinde Van'da bir facia yaşandı. 7,2 büyüklüğündeki deprem kenti adeta yıktı. 600'ün üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirirken, 4142 kişi de yaralandı. O isimlerdenbiri de depreme 14 günlükkenyakalanan ve enkaz altından 47saat sonra çıkartılan, 'mucizebebek' Azra Karaduman'dı. Azra bugünlerde 6. yaşına bastı. Pulur Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Semiha, babaannesi Gülsade ve dedesi Ahmet Karaduman ile kalan Azra, bu yıl okul heyecanı yaşıyor. Evlerinin yakınındaki Reşit Akif Paşa İlkokulu'na giden Azra, günlerinin büyükbölümünü okulda arkadaşlarıylageçiriyor. Okula alışan,öğretmenini seven Azra, evegeldiğinde de önce oyuncaklarıylaoynuyor, sonra hemen ödevininbaşına oturuyor. Ödevlerini özenle yapan ve yıldızlı notlar alan Azra, büyüyünce çok sevdiği dedesi gibi çocuk doktoru olmak istiyor.Çocuk doktoru olan dede Ahmet Karaduman, yaptığı açıklamada, yaşadıkları depremi unutmanın mümkün olmadığını söyledi.
HER ŞEY AZRA'YA GÖRE
Karaduman, Azra'nın 6 yaşını doldurduğunu ve okula başladığını dile getirerek, "Bir hafta içinde de okulaalıştı. Her şeyimizi Azra'ya göreplanlıyoruz. Azra, çocukları çokseviyor. Merhamet duygusu çokfazla. Bana da özendiği için doktorolma ideali var, inşallah da olur."
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