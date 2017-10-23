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’daki kediye Fransız kalmadılar

Çatıda mahsur kalan kedi, Fransa’daki hayvan hakları derneği temsilcilerini gerdi!

Bursa’daki kediye Fransız kalmadılar
Bursa ilginç bir kedi kurtarma operasyonuna sahne oldu. Nilüfer İlçesi'nde kullanılmayan 2 katlı evin çatısındaki 3 yavru kedi, görenleri telaşlandırdı. Hemen itfaiyeye ve belediyeye haber verildi. Kedilerin durumu soyal medyaya taşınınca devreye Fransa'daki hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de girdi. İtfaiyeyi arayıp kedilerin kurtarılmasını istendi. Görevliler çatıdaki bir kediyi yakalarken, diğer 2 kedi kaçtı. Fransızların duyarlılığı ise gözleri yaşarttı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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