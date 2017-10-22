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'ta 45 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi bölgesinde devam eden hava destekli da toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İnlerine girdik! 45 PKKlı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde devam eden hava destekli da, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45'e ulaştı. Operasyonda yedi el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, üç el bombası ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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  • 22 Ekim 2017, Pazar 18:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hacı hacı

aslanlarbe duamız sızınle koçlarım rabbım kuvvetınızı artırsın ısallah

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cevapla 22.10.2017 18:42
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