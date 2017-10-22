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İsviçreli iki milyarder Bodrum'da

İsviçreli dünyaca ünlü medya patronu Marco Stettler ve ünlü doktor Cornelia Romang, haftalığı 140 bin Euro’ya kiraladıkları lüks yatla Bodrum’a tatile geldi. Bodrum koylarını dolaşan İsviçreli iki milyarder, bir mağazadan toplam 65 bin Dolar vererek, 4 kilim aldı.



İsviçre'nin Zürih şehrinde yaşayan dünyaca ünlü doktor Romang ile ünlü yayın organlarının İsviçre temsilciliğini yapan medya patronu Stettler arkadaşlarıyla kiraladığı 'Azzurra 2' isimli 50 metelik süper lüks yatla Bodrum'a tatile geldi.
  • 22 Ekim 2017, Pazar 16:16
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