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Genelkurmay Başkanı Akar ABD'ye gitti

'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Akar ABDye gitti
, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na" katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
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  • 22 Ekim 2017, Pazar 21:12
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