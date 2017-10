Erdoğan: İşte ben böyle bir gençlik istiyorum

İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde 2023 Gençlik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere Hz. Lokman'ın sözleriyle önemli tavsiyelerde bulundu.

Erdoğan, "Allah'a şirk koşma. Günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Tebessüm sadakadır. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. (Herhalde ben biraz bağırdım, Allah affetsin). İlim meclislerine katıl. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk. Az konuş. Sözünü dağıtma. İstişare et. (Bütün işlerinizde istişare ediniz. Allah'ın hükmü bu.) Doğru arkadaşlar seç. Tembel olma. Acele etme. Şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret. İşte ben böyle bir gençlik istiyorum" ifadelerini kullandı..



Erdoğan, gençlere seslendiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençler, bu sıfatın kıymetini iyi bilin. Onun için dört rabiamız tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Gençler, genç kavramının anlamını iyi bileceğiz. Ne diyor şair? 'Gençliğin yaşlılık çağları vardır/Orada birçok genç ölür. Yaşlılığın da gençlik çağları vardır/Orada da birçok genç olur'. Siz, siz olun gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi, bir tek anınızı boşa geçirmeyin. Unutmayın, bizim gençlik konusunda bir kızıl elmamız var. Biz kalbi selim bir gençlik istiyoruz. Yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz zevk-i selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle, zirvede bir gençlik istiyoruz.

Biz aklı selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani ilimde, fende, teknikte, tefekkür ile en ileride bir gençlik. 'İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır.' Böyle gideceğiz. Bunun için kendinizi, tek bir alanda değil, bu alanların hepsinde de geliştirmeniz gerekiyor. Ben AK Parti gençliğini böyle görüyorum. Tabii bizler bu yola, koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerine gençleri bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık. Aziz milletimizin emaneti olan bu görevleri, vakti, saati geldiğinde sizler devralacaksınız."

"SİZLERİN TEK İSTEĞİ ÖNÜNÜZÜN AÇILMASI"

Göreve geldiklerinde seçilme yaşının 30 olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren kim oldu? Hamdolsun biz olduk. Niye? Biz gençliğimize inandık da onun için. Şimdi devam eden kongrelerimizde, yeni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu memnuniyetle görüyorum. Aynı durum yarın belediye başkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde de olacaktır. Hiç şüphesiz günü geldiğinde daha yüksek irtifa. İnşallah dinamik gençler daha yüksek irtifada bakacaksınız ki cumhurbaşkanlığı makamında da sizlerden birisi olacak. Çok iyi biliyorum ki sizler kendinize bir takım haklar lütfedilmesini beklemiyorsunuz. Sizlerin tek isteği önünüzün açılması, fırsat kapısının aralanması. Biz de sizlere diyoruz ki işte 2023 hedeflerimiz, işte 2053 ve 2071 vizyonlarımız. Hepsi de sizin içindir. " diye konuştu.

Bu fırsatların çok iyi değerlendirilmesini ve milletine, ülkesine hizmet için hangi yoldan gidilirse gidilsin, Şeyh Edebali'nin devletin başına geçen Osman Gazi'ye nasihatinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençler, şöyle bir sessizlik. Çünkü farklı bir yerden nasihat geliyor, bunu dinleyelim. Bu çok önemli. Şeyh Edebali'den ses var; 'Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşin ağır, işin çetin, Allah yardımcın olsun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı ve sebatlı iradene sahip olasın. Ey Oğul, ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dönersin. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklıysan mücadeleden korkma.' Evet, mücadeleden korkmayın, hele hele kendinizi asla küçümsemeyin. Ve gençler, bilesiniz ki bir mıh, bir nalı kurtarır, bir nal bir atı, bir at bir komutanı kurtarır. Bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti kurtarır. Sizlerin bir mıh olarak gördüğü adımın, milletimizin hayatında nasıl bir etkiye yol açacağı ancak ilerde bilinebilir. Doğru bildiğiniz, haklı olduğuna inandığınız, birikiminize ve enerjinize güvendiğiniz her konuda verdiğiniz mücadelede, unutmayın yardımcınız, yardımcımız Allah'tır."

"BU CAN, BU TENDE OLDUĞU MÜDDETÇE YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak böyle bir hazırlık ve altyapıya sahip olunmadan ortaya çıkıldığında hüsrana uğramanın da kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, "Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın, damarlarınızda akan o deli kanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

OSMANLICA TAVSİYESİ

Gençler için başka önemli bir hususun da dil öğrenmeleri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini bekliyorum. Onun için yönetici gençler karşımda. Diyorum ki gençleri seçici olacak ve dil öğrenimine ağırlık vereceksiniz. Bundan kastım da sadece İngilizce değildir. Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca veya bir başka dil, hiç fark etmez. Mutlaka en az ikinci bir dili öğrenin. Osmanlı döneminde bir akıncının, bir elçinin, bir paşanın, velhasıl her kademedeki devlet görevlisinin ve bu geniş coğrafyada iş yapan bir tüccarın en 6-7 dili iyi derecede bildiği anlatılır.

Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve benliklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük bir birikimi kullanamayan gençlerimizin arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergileyebilmeleri çok zordur." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak finansal okur-yazarlığın ve dolayısıyla matematiğin altını çizmek istediğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"OSMANLI'DA YÖNETİCİLER AYNI ZAMANDA İYİ BİRER MATEMATİKÇİYDİ"

"Büyük filozof Platon'un akademisinin kapısında ne yazıyor? 'Matematik bilmeyen giremez' yazıldığı söylenir. Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin, eğer sayılarla aranız iyi olmazsa, eğer bilançoları, gelir gider defterlerini ve nakit akışlarını okuyamazsınız iş hayatında başarılı olamazsınız. Aynı şekilde eğer kardan, zarardan, toplama ve çıkarmadan anlamazsanız işinizi yürürtemezsiniz. Öyle mi? Tüm bunları hayat felsefenizle birleştiremezseniz yönetemezsiniz, sadece yönetilirsiniz. Halbuki biz yönetilen değil, yöneten bir gençlik görmenin hayaliyle yaşıyoruz. Matematiğin bir pozitif bilim olmadığını, temel bilim olduğunu, Osmanlı'da yöneticilerin aynı zamanda iyi birer matematikçi olduğunu da hatırlatmak isterim. Hele bugün rakamlarla aranızı iyi tutmanız çok daha önemli."

İŞTE BEN BÖYLE BİR GENÇLİK İSTİYORUM

Erdoğan, bu anlattıklarının hepsinin elbette önemli olduğunu, en önemlisini, gençlerin asıl sorumluklarını sona sakladığını belirterek, "Bunlar olmadan, diğerleri temeli olmayan bir bina gibidir. Her an yıkılıp gider. Bu sorumlulukları kendi sözlerimle değil, Hz. Lokman'ın oğluna tavsiyeleriyle ifade etmek istiyorum. 'Allah'a şirk koşma. Günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Tebessüm sadakadır. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. (Herhalde ben biraz bağırdım, Allah affetsin). İlim meclislerine katıl. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk. Az konuş. Sözünü dağıtma. İstişare et. (Bütün işlerinizde istişare ediniz. Allah'ın hükmü bu.) Doğru arkadaşlar seç. Tembel olma. Acele etme. Şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret. İşte ben böyle bir gençlik istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerini hatırlatarak, "Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan, fert fert 'ben varım' cevabını verici, her ferdi 'benim olmadığım yerde kimse yoktur!' fikrini besleyici bir dava ahlakına kaynak bir gençlik. Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı farkedecek kadar gözü keskin ve gerçek kahramanlık madeniyle sahtesini ayırt etmekte kuyumcu ustası bir gençlik. Genç adam bundan sonra senden beklediğim şudur; Tabutumu öz ellerinle musalla taşına koyarken, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymayı unutma ve bunu tek vasiyetim bil. Allah'ın selamı üzerinize olsun." diye konuştu.