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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İffet Polat’ın kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat'ın kızının nikah törenine katıldı.

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat'ın kızının nikah törenine katıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikaha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile çok sayıda davetli yer aldı.
  • 22 Ekim 2017, Pazar 22:15
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