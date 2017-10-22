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'da alçak oyun!

Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını gibi gösteren bir harita gösterildi.

Almanyada alçak oyun!

Berlin-Ankara hattındaki gerilim 'nın tavırları nedeniyle gerilmeye devam edecek gibi görünüyor. Daha önceden FETÖ yanlısı ve Türk karşıtı açıklamalar yapan Almanya bu sefer de Ermeni meselesi ile gündemde.

TÜRKİYE'Yİ ERMENİSTAN OLARAK GÖSTERDİLER
Almanya Ermeni Piskoposluğu, "Ağrı Dağı'nın Sessizliği-Ermeni Kültürü ve Tarihi" isimli 25. yıl etkinliği kapsamında Almanya Köln Katedrali önünde düzenlenen etkinlik büyük tepki çekti.

Haritada, Türkiye'nin yarısı doğudan- ankara il sınırlarına kadar "Ermeni yurdu" olarak gösterilirken, bununla birlikte, KKTC de bu haritada Ermeni toprağı olarak gösteriliyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada yayılan bu görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Alman makamlar olayın ardından herhangi bir açıklamada bulunmazken, programın düzenleyicisi olan Almanya Ermeni Piskoposluğu'ndan da herhangi bir açıkla gelmedi.
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  • 22 Ekim 2017, Pazar 15:22
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