Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından yapılan Abdülmecid efendi köşkünde, Koç ailesinden Ömer Koç'un sergisi büyük tepkilere sebep oldu. Çıplak insan ve hayvan figürleri ile resimlerinin yer aldığı sergi için "Osmanlı mirasına yapılan büyük bir saygısızlık" yorumları yapıldı.

En sert tepki de II.Abdulhamid Han'ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan geldi. Kamuoyuna duyuruda bulunarak, bu saygısızlığı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

ABDÜLHAMİT HAN'IN HEDİYESİ KÖŞK

1880-1885 yılları arasında Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından yaptırılan görkemli Abdülmecid Efendi Köşkü, Osmanlı mirası eski İstanbul köşklerinin en ihtişamlısı. 200 dönüme yakın bir koru içerisinde, Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırılan köşk, Bağlarbaşı Korusu'nda bulunuyor. Mimarı kesin değilse de bazı kaynaklarda mimar Vallaury'nin adı geçer. Günümüze köşkün yalnızca selamlık binası ulaştı. Kapısında kûfi yazısıyla "Allah'tan başka galip yoktur" cümlesi yer alıyorr. İsmail Paşa'nın ölümünden sonra Padişah II. Abdülhamid tarafından amcazadesi son halife Abdülmecid Efendi için satın alınan köşk, sanatseverliği ve ressamlığı ile tanınan Abdülmecid Efendi döneminde birçok sanat ve edebiyat toplantılarının yanı sıra önemli siyasi toplantılara da ev sahipliği yaptı. Girişindeki salonun güzelliği, duvarları süsleyen rengârenk çinilerin geçmiş zaman havası, duvardaki Avni Lifij tablosu, şöminesi ve çeşme gibi ayrıntılarıyla günümüzden çekilmiş ince bir kültürü yansıtması; Abdülmecid Efendi Köşkü'nün değerine değer katan özellikler.



Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Osmanlı mirası köşkteki sanat adı altında sergilenen rezaleti şöyle anlattı:







İçinde ayetlerin de yer aldığı odaların ortasına çıplak insan bedenleriyle yapılan saygısızlık şöyle fotoğraflara yansıdı:











Sosyal medyaya yansıyan tepkilerden bazıları:





