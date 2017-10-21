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Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe

TSK, Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'ün Genç kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatı ile 4 teröristin etkiszi hale getirildiğini açıkladı
TSK'dan yapılan açıklamada, "20 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Bingöl Genç kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sermet sermet

gebersin hainler çok bile yaşamışlar

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cevapla 21.10.2017 12:43
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