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'ya KK da sahip çıktı

Kanlı darbe girişimine ve teröre destek olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 'ya PKK'nın siyasi kanadından destek geldi.

Osman Kavalaya HDPKK da sahip çıktı

Gaziantep'te düzenlenen toplantıda Almanlarla bir araya gelen , İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı.

AVRUPA'NIN OSMAN KAVALA İTİRAFI
Gözaltı kararına Fransa ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinden anında tepki geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Osman Kavala'nın birçok Avrupa ülkesiyle sürekli bağlantısı olduğunu ifade etmesi, adeta itiraf niteliği taşıyordu.

TERÖRÜN FİNANSÖRÜ
Türkiye'nin Soros'u olarak nitelendirilen Osman Kavala hakkındaki suçlamalar da ortaya çıktı.

15 Temmuz'da FETÖ'nün kanlı darbe girişimini ve terör örgütü PKK'ya destek sağladığı iddia edilen Kavala'nın bağlantıları araştırılıyor.

HDP'DEN ANINDA AÇIKLAMA
Evinde ve iş yerindeki birçok belgeye el konulan Osman Kavala'ya Türkiye'de ilk olarak PKK'nın siyasi kanadı sahip çıktı.

Partinin Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan, "Osman Kavala ömrü boyunca bu memleket yaşanılır olsun diye uğraştı. Osman Kavala'yı serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

KAVALA'NIN ERMENİ GECESİ
Osman Kavala, 2015 yılında Ermeni yazar ve şairler için bir gecenin organizasyonunu yapmıştı. Kavala, Ermeni kültür mirasına sahip çıkmanın önemli olduğunu ifade etmişti.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:18
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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egenc egenc

Bu memleketi yaşanılır bulmuyorsan bulduğun yerlere gidersin.

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 13:57
erdoğan erdoğan

seni ne gün içeri tıkacaklarını düşünüyorum o millet vekilliği sana haram olsun ..hain

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 11:42
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