 ;
Yol Durumu
  1. FETÖ 2010 KPSS ile MİT’e sızmış
  2. D-8’den D-20’ye...

'Hav'usturya'ya cevap

Viyana polisi, haddini fena aştı. Türk yolcuları köpekle aradı. Türkiye’nin sabrı taştı. Atatürk Havalimanı’na gelen lılar da aynı uygulama ile ülkelerine postalandı!

Havusturyaya cevap
Avusturya'nın yeni lideri Sebestian Kurz önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edip oy toplamaya çalıştı. Ardından Türk düşmanlığına başladı. Ülkede yaşayan binlerce gurbetçiyi hedef aldı. Küstah Kurz'un bu düşmanlığı polisine de sıçradı. Viyana Havalimanı'nda uçak bekleyen işçilerimiz polis tarafından köpeklerle arandı. Yetmedi, işçiler yere yatırıldı ve paraları sayıldı. Dün bu terbiyesiz harekete Türkiye'den misilleme geldi.

MİSLİYLE CEVAP...
Atatürk Havalimanı'ndan Viyana'ya gidecek Avusturya vatandaşlarına mütekabiliyet uygulaması kapsamında köpekli arama yapıldı. Avusturya vatandaşı yolcular pasaport işlemlerinin ardından köpekle aramadan geçirildi. Öte yandan, başka ülkelerin vatandaşları ise bu uygulamadan muaf tutuldu.
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 02:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar