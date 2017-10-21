'Hav'usturya'ya cevap

Avusturya'nın yeni lideri Sebestian Kurz önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edip oy toplamaya çalıştı. Ardından Türk düşmanlığına başladı. Ülkede yaşayan binlerce gurbetçiyi hedef aldı. Küstah Kurz'un bu düşmanlığı Avusturya polisine de sıçradı. Viyana Havalimanı'ndauçak bekleyen işçilerimizpolis tarafından köpeklerlearandı. Yetmedi, işçileryere yatırıldı ve paralarısayıldı. Dün bu terbiyesizharekete Türkiye'denmisilleme geldi.
MİSLİYLE CEVAP... Atatürk Havalimanı'ndanViyana'ya gidecekAvusturya vatandaşlarınamütekabiliyet uygulamasıkapsamında köpekli aramayapıldı. Avusturya vatandaşıyolcular pasaport işlemlerininardından köpekle aramadangeçirildi. Öte yandan, başkaülkelerin vatandaşları ise buuygulamadan muaf tutuldu.
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