Haluk Levent 2 twitle KK’nın beynini çökertti!

Haluk Levent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?' sözlerine Twitter hesabından şöyle cevap verdi:





'NASIL OLUYOR BU SEÇİMLE GELMEK İŞİ?'

"Yahu tüm CHP olarak 'Mansur Yavaş kazandı ama Melih Gökçek oyları çaldı' diyen siz değil misiniz? Eee nasıl oluyor bu seçimle gelmek işi?" Haluk Levent'in bu tweeti, sosyal medyaya damgasını vurdu. Takipçiler "İşte CHP'nin gerçek yüzü" diye Levent'in paylaşımına destek verdi, CHP'nin tutarsız muhalefeti bir kez daha duvara çarptı.