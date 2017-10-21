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'cü 'ın oğlu tutuklandı

'nün ikinci ismi olarak gösterilen 'ın oğlu 'ın tutuklandığı bildirildi.

FETÖcü Mustafa Özcanın oğlu tutuklandı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen , darbenin püskürtülmesiyle örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmaya başladı.

FETÖ'NÜN 2. İSMİNİN OĞLU
Yürütülen soruşturmalarda örgütün kritik isimleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak çok kritik bir isim daha yakalandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünden sonra örgütün 1 numarası olması beklenen 'ın oğlu , İstanbul'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 13:28
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