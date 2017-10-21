FETÖ 2010 KPSS ile MİT’e sızmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün MİT'teki uzantılarına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, bazı şüphelilerin itiraflarına yer verildi. "Mahrem Abi"lerinin talimatıyla kuruma ses kayıt cihazı soktuklarını anlatan şüpheliler, örgüt toplantılarına katıldıklarını ve himmet ödediklerini kabul ettiler. Hazırlanan iddianamelerde bazı şüphelilerin yüz binlerce gencin hayalini söndüren FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı 2010 KPSS'den aldıkları puanlarla MİT'e sızdıklarına yer verildi.



120 SORUDAN 117'SİNİ DOĞRU BİLMİŞ!

İddianamelerde 2010'da faaliyete geçirilen Milli İstihbarat Teşkilatı Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı'nda çalıştığı belirtilen şüpheli Şenol A.'nın Eğitim Bilimleri alanında 120 sorunun 117'sine doğru yanıt verdiği belirtildi.

Yine aynı dairede istihbarat uzman yardımcısı olarak çalışan şüpheli Eftal D.'nin de aynı sınavla kuruma yerleştiği vurgulandı. Şüphelinin soru ve cevapları çalınan sınavdan 100 üzerinden 99 puan aldığı kaydedildi. Şüphelinin "Mahrem Abi" talimatıyla örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı da ortaya çıktı.



BANK ASYA'DAN MİT'E

Usulsüzlük yapılan KPSS sınavıyla MİT'e sızan isimlerden şüpheli Ömer Faruk U.'nun ise daha önce FETÖ'ye ait Bank Asya'da çalıştığı ortaya çıktı. MİT Şanlıurfa Bölge Daire Başkanlığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nde güvenlik tahkikat memuru olarak görevliyken Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı'na atanan şüpheli, Bank Asya'nın genel müdürlüğünde 8 ay görev yaptığını itiraf etti. U.'nun da diğer örgüt mensupları gibi ByLock kullandığı kaydedildi.



KARI-KOCA MİT'E SIZMIŞLAR

İddianamede, MİT Van Bölge Daire Başkanlığı'nda çalışan şüpheli Rıza S.'nin 2010 KPSS'den 90 puan alarak kuruma yerleştiği belirtildi. Şüphelinin eşi F.S.'nin de MİT'te tercüman olarak çalıştığı, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ihraç edildiği ortaya çıktı.



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