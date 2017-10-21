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F-35'lere milli füze

Geliştirilme çalışmaları devam eden SOM füzesi, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan füze F-35 uçaklarına da entegre edilecek.

F-35lere milli füze

Geçmişte yurt dışından alınan sistemler artık yurt içinde yerli üretimle özgün biçimde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sizler için her hafta bir milli savunma sanayi ürününü araştırıyoruz. Yenisafak.com olarak bu hafta Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat'ı (SOM) ele alacağız. TÜBİTAK- ortak üretimi 'SOM'un özellikleri saymakla bitmiyor.

Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye'de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor. Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor.

Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.

F-35 UÇAKLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, SOM seyir füzesinin f-35 uçaklarına entegre edilmesi ile ilgili olarak açıklamada bulunmuştu.

Özlü "SOM füzesinin F-35 uçaklarına entegre edilmesi ve bu uçaklarda kullanılmasını öngören projeyi ROKETSAN öncülüğünde yürütüyoruz. F-35 programında 9 ülke var. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen, ROKETSAN tarafından üretilip satılacak olan SOM seyir füzelerinin bu ülkelerde kullanılmasını hedefliyoruz. F-35 Joint Strike Fighter Programı, ABD öncülüğünde bir konsorsiyumdur. Alıcı ülkelerle ROKETSAN görüşmelerini sürdürüyor" diye konuşmuştu.

ÖZELLİKLERİ:

· Uzun Menzil (250+ km)

· Düşük Görünürlük

· KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet

· Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

· Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık

· Ağ Merkezli Harekata Uygunluk

· Fırsat Hede erine Angajman

· Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim

· Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama

· Seçilebilir Vuruş Parametreleri

· Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 07:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI

RABBİM REİSE UZUN ÖMÜRLER VERSİN DURMAK YOK YOLA DEVAM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:29
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