Erdoğan'dan Trump'a ince mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'de düzenlenen Uluslararası Medeniyet Şurası'nda konuştu. İslami terör ifadesinin yanlışlığının altını çizen ve DEAŞ'ın islamiyetle alakası olmadığını vurgulayan Erdoğan; "Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söyledik. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söylüyoruz. Ama onlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana onlar kırdırıyor, ücretsiz silah veriyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"HOCA OLMAK, AHKAM KESMEK YETKİSİNİ KİMSEYE VERMİYOR"

Bugün aziz dinimizi terör örgütleri üzerinden öylesine bir yere konumlandırmaya çalışıyorlar ki böyle olmadığını anlatmaya çalışmaktan çoğu zaman hakikati ifade etmeye fırsat bulamıyoruz. Şu anda birçok insanlar çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler. Bu tartışmaların özellikle ülkemizde yapılması bizler için ciddi manada bir üzüntü sebebidir. Şunu açık, net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. Bu tartışmaları açmak aslında bir neslin ifsadı anlamınadır. Ve bu nesli ifsat etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzla siyasetin içerisine giremezler, girerlerse bedelini onlar da ağır öderler..

"TRUMP'IN BUNU MASAYA YATIRMASI GEREK"

Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Ama ABD'de Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkum edilmişse orada bir sıkıntı var demektir. Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. ABD'ye demokrasinin beşiği deniyor. Bunun adı demokrasi olamaz. Benim 13 korumam kendi davetine gittiğim ABD'de gözaltına alma kararı çıkıyorsa ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin, teröristlere adeta tehditle karşı karşıya bırakacaksın, benim korumalarım tedbir alacak, hele 2 tanesi orada hiç yok, savcı bunlarla ilgili gözaltı karar verecek. Böyle adalet olur mu? İki dünya saadetini onlar için konuşmaya hiç gerek yok. Bir yerde sıkıntı var. Biz medeniyetler ittifakı anlayışının BM'de banisi olduk. Ben hala da medeniyetlerin ittifakını savunuyorum.





"BİZİM MEDENİYETİMİZDE MEDENİLİK BUDUR"

Bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür özelliklere bakılır, halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti, mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük, onu da söyleyeyim.

"TRUMP, BAKIYORSUNUZ MÜSLÜMANLARA TERÖRİST İFADESİNİ KULLANIYOR"

Medeniyetimizi ihya etmenin yolunu doğrudan kendimizde aramalıyız. Nasıl aklı olmayan insan dinen mazur görüldüğü için mükellefiyetlerinden muaf tutuluyorsa, aklını başkasına teslim edenin de ne dini ne medeniyeti kalır. Ülkemizin mağdurlara el uzatması da kadim medeniyetimizdendir. 5 ülke dünyanın kaderini belirliyor. Böyle bir şey olamaz. İkinci dünya savaşı geride kaldı. Bütün hadiseler güncellenirken siyasetin de güncellenmesi gerekir. 5 ülkenin kimlerden oluştuğuna baktığınızda niye orada Müslüman ülke yok. Dünyadaki tüm kıtalar orada temsil edilmiyor. Ne için Irak, Suriye çözülmüyor. Ne için Arakanlı Müslümanların sorunları çözülmüyor. İslamofobi sürekli tahkir ediyor. Trump, bakıyorsunuz Müslümanlara terörist ifadesini kullanıyor. Myanmar'da budistler Müslümanları öldürdüler. Onlar için terörist dediler mi? Yok! Niye onlar Yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söyledik. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söylüyoruz. Ama onlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana onlar kırdırıyor, ücretsiz silah veriyorlar."

"TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA. NİYE SÖYLEMİYORSUN?"

G-20'de enteresan bir olay oldu. Trump, az gelişmiş ülkelere en çok yardım yapan biziz dedi. ABD, ilk biz ikinci İngiltere üçüncü sırada. Fakat milli gelire oranla bakarsak Türkiye birinci sırada. Niye söylemiyorsun? İşlerine gelmiyor. Nerede bir masum varsa biz oraya uzanıyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde halktan itibar görüyoruz, liderlerden değil.