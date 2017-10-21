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sığınaklarında ve ı

devlet haber ajansı SANA, ’ın Meyadin’de terkettiği sığınaklarda bulunan ın gösterildiği bir video servis etti.

DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları

Yayınlanan görüntülerde 'nin ele geçirdiği muhtelif türde ın ve yapımı olduğu öğrenildi.

Suriye ordusu komutanlarından bir kişi, silahlardan birinin 2011 üretimi NATO standartlı (155 mm kalibre ve 40 km menzile sahip) top olduğunu ifade etti.

Suriyeli askerler Meyadin'de ayrıca Batı yapımı mühimmat dolu depo da buldu. Sergilenen mühimmatın çeşitliliği ve sayısı dikkat çekti.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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BGK BGK

Dünyadaki tüm savaşların altında İSRAİL İMZASI vardır tüm savaşlar YAHUDİLER yüzüne çıkıyor İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:23
ihsan ihsan

deaşın abd örgütü olduğu açık belgeler ortada ama niye suriye ırak türkiye iran hatta rusya hukuk adamları abd aleyhine dava açmazlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 10:54
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