DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları

Yayınlanan görüntülerde Suriye'nin ele geçirdiği muhtelif türde silahların İsrail ve NATO yapımı olduğu öğrenildi.

Suriye ordusu komutanlarından bir kişi, silahlardan birinin 2011 üretimi NATO standartlı (155 mm kalibre ve 40 km menzile sahip) top olduğunu ifade etti.





Suriyeli askerler Meyadin'de ayrıca Batı yapımı mühimmat dolu depo da buldu. Sergilenen mühimmatın çeşitliliği ve sayısı dikkat çekti.