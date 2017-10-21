DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları

Yayınlanan görüntülerde Suriye'nin ele geçirdiği muhtelif türde silahların İsrail ve NATO yapımı olduğu öğrenildi.
Suriye ordusu komutanlarından bir kişi, silahlardan birinin 2011 üretimi NATO standartlı (155 mm kalibre ve 40 km menzile sahip) top olduğunu ifade etti.
Suriyeli askerler Meyadin'de ayrıca Batı yapımı mühimmat dolu depo da buldu. Sergilenen mühimmatın çeşitliliği ve sayısı dikkat çekti.
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Dünyadaki tüm savaşların altında İSRAİL İMZASI vardır tüm savaşlar YAHUDİLER yüzüne çıkıyor İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR
deaşın abd örgütü olduğu açık belgeler ortada ama niye suriye ırak türkiye iran hatta rusya hukuk adamları abd aleyhine dava açmazlar
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