Başbakan Binali Yıldırım, "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz." dedi.

Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fırat Üni̇versi̇tesi̇ Akademi̇k Yıl Açılışı ve Fahri̇ Doktora Tevci̇h Töreni̇'ndeki konuşmasında, üniversitelerin yalnızca eğitim öğretim alınan yerler olmadığını bildirdi.

Son 15 yılın, Türkiye'nin her alanda değişim yaşadığı yıllar olduğuna işaret eden Yıldırım, 2002'de göreve başladığında Elazığ'a doğru dürüst uçak seferinin bulunmadığını belirtti.

Yıldırım, 2003'ün sonunda Elazığ Havalimanı'nın toplam yolcu sayısının 70 bin olduğunu, 2016'nın sonuna gelindiğinde ise bunun 1 milyon 25 bine ulaştığını aktardı.

Türkiye'deki gelişimi ve değişimi anlamak için sadece Elazığ'daki havacılığın gelişimine bakmanın yeterli olduğunu vurgulayan Yıldırım, Elazığ'ın komşu illerine bağlantısının bölünmüş yollarla yapıldığını ve çevre yolunun bulunduğunu anlattı.

Başbakan Yıldırım, değişime karşı olmadıklarını, her zaman ülkenin içeride ve dışarıda itibarını yükseltmek, gelecek umudunun ve hedefinin özlemini gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"TÜRK MİLLETİNİN NASIL BİR MİLLET OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

"Etrafımızda bir şer çemberi oluşturulmaya gayret ediliyor." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu oyun yeni değil gençler. Bu oyunun 100 yıldan fazla geçmişi var, 1860'lara gidiyor. O günden bugüne bu bölgede yarım kalmış hesaplar var. O gün Osmanlı ile o hesabı görmeye çalıştılar, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ile bu hesabı görmeye çalışıyorlar. Ama şunu herkes bilsin, bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir.

Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın. Biz, sizlere her yönüyle gelişmiş, sorunlarını çözmüş bir ülke emanet etmek için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekip olarak çalışıyoruz, gayret ediyoruz."

Başbakan Yıldırım, üniversitelerle ilgili son 15 yılda yaşanan gelişmelere de değinerek, ülkenin 81 ilinde toplam 185 üniversitesinin bulunduğunu belirtti.

Fakülte sayısının 15 yılda üçe katlandığına dikkati çeken Yıldırım, "Öğrenci sayımız 7 milyonu aşmış. Okullara bilgi iletişimle ilgili her türlü altyapıyı yapmışız. Geniş bant interneti de en ücra köşeye götürdük. Doğu'da ne varsa Batı'da o var. İletişimde de sayısal uçurumu ortadan kaldırdık. Şu anda okullarımızda etkileşimli tahtalar var, internet bağlantısı var." diye konuştu.

"2018'DE BU RAKAM 470 LİRA OLACAK"

Yıldırım, bir ilden başka bir ile okumaya giden öğrencilerin en büyük probleminin yurt ihtiyacı olduğuna değinerek, "Burada eksiğimiz henüz bitmiş değil. Yurt kapasitesinin daha da arttırılması lazım, bunun için gayret ediyoruz ama yurt genelinde 190 yurdumuz vardı, 562 yeni yurt buna ilave ettik ve sayıyı 752'ye çıkardık." ifadesini kullandı.

Hizmet standartlarının yükseldiğini, öğrencilerin burs ve kredilerle desteklendiğini belirten Yıldırım, "İlk başladığımızda 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, bu gelişmelerin yeterli olmadığını da vurgulayarak, hedeflerinin Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına dahil etmek olduğunu kaydetti.